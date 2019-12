Esporte Michael curte primeiro encontro com sósia Dupla participa de jogo beneficente no Estádio Olímpico

O jogo beneficente entre os amigos do atacante Dudu e do cantor sertanejo Marrone serviu para que um encontro pudesse acontecer. O atacante Michael, do Goiás, viu pessoalmente, pela primeira vez, seu sósia. Cleberson Souza Pereira, o Clebinho, foi convidado para participar do evento e pode encontrar Michael. Os dois se divertiram muito com a semelhança física...