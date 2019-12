Esporte Michael confirma favoritismo e é eleito revelação da Série A pela CBF Em evento organizado pela CBF, no Rio de Janeiro, atacante do Goiás recebe mais um prêmio como a revelação da elite do futebol brasileiro

O atacante Michael é a revelação do Campeonato Brasileiro 2019. O jogador de 23 anos foi eleito na noite desta segunda (09), no Prêmio Craque do Brasileirão, realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Na parte da manhã, o jogador do Goiás havia sido premiado com a Bola de Prata ESPN, em votação popular. A premiação da CBF foi feita com votos dos capitães dos cl...