Esporte Michael comemora atuação contra Flamengo e promete Goiás motivado contra lanterna Atacante deu uma assistência e marcou um gol no empate com o líder; próximo desafio esmeraldino será contra o Avaí, último colocado da Série A

Mais uma vez, Michael foi o grande nome do Goiás em uma partida. O atacante se destacou no empate em 2 a 2 com o Flamengo, na noite de quinta-feira (31), no estádio Serra Dourada, pela 29ª rodada da Série A, ao dar assistência para o primeiro gol (de Rafael Moura) e autor do gol de empate, nos acréscimos. “Minha atuação foi muito boa, não foi a melhor. Sei que te...