Esporte Michael banca premiação de campeonato de várzea em Goiânia Jogador do Flamengo e ex-Goiás garante pagamento de R$ 37 mil em prêmios e também vai custear reforma do terrão da Vila União

O atacante Michael, ex-Goiás e atual jogador do Flamengo, se tornou padrinho de um campeonato de várzea que será disputado em Goiânia no mês de outubro. O jogador é amigo dos organizadores da competição, que tenta reativar a praça da rua U-59, na Vila União, no tradicional campo de terrão. Michael ajudará com a premiação em dinheiro para o campeonato, mas já planeja o...