Esporte Michael admite chateação com arbitragem e comenta objetivos no Goiás Atacante criticou o que chamou de "erros que se repetem" em jogos do Campeonato Brasileiro

O Goiás segue na bronca com a arbitragem. As reclamações esmeraldinas, que já foram externadas pelo presidente Marcelo Almeida, seguem sendo reforçadas pelos atletas, como Michael. Mesmo ausente do empate (2 a 2) com a Chapecoense, o atacante demonstrou sua insatisfação com a equipe do apito. “Fiquei chateado. Nosso gol foi válido e o juiz errou, que é algo humano...