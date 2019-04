Esporte Michael acredita que Goiás precisa ter “sabedoria” para virar decisão estadual Nesta quinta-feira (18), o atacante esmeraldino concedeu entrevista coletiva onde comentou sobre expectativa para a final do Goiano, conversa com presidente e outros assuntos

O Goiás terá que fazer história para conquistar o 29º título do Campeonato Goiano: virar uma eliminatória que o adversário abriu três gols de vantagem. Nunca na história do Estadual isso ocorreu, em nove ocasiões. Para o atacante Michael, o time esmeraldino terá que ter sabedoria para reverter o resultado na final do Goianão. “Tem que ter muita sabedoria, acredito ...