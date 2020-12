Esporte 'Meu perfil é não trazer jogador por atacado', diz presidente do Goiás

Entre todos os departamentos do Goiás, o futebol será o que necessitará de mais energia da nova gestão. O responsável pela pasta será o vice da área, Harlei Menezes. Apesar de concentrar foco na disputa do Brasileirão e na fuga do rebaixamento, a diretoria já olha para o futuro.“Estamos olhando atletas há mais de 40 dias, informalmente. São atletas que vão chegar aqui e...