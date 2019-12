Esporte Metas do Flamengo para a temporada de 2020 vão de permanências a indenizações Algumas preocupações com elenco são o treinador Jorge Jesus e o atacante Gabigol

Antes mesmo de terminar o Mundial de Clubes da Fifa, o Flamengo já tinha começado a trabalhar para manter a superioridade na próxima temporada. Em relação ao futebol, a principal preocupação da diretoria é a permanência do técnico Jorge Jesus e do artilheiro Gabriel. As tratativas com Jesus estão avançadas, mas o treinador português sempre falou que ainda analisará o...