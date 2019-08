Esporte Metas distintas pra dupla Tigre e Dragão na última rodada da Série B No fim do 1º turno, Atlético quer se manter no G4, enquanto Tigre joga para sair do descenso

A Série B do Campeonato Brasileiro terá, a partir desta terça-feira (27), o início da 19ª rodada, que marca a conclusão da primeira metade da competição nacional. Com o Atlético no céu e o Vila Nova no inferno, na tabela de classificação, os dois goianos na competição buscam pontos para concluir metas distintas no campeonato. No Atlético, que empatou sem gols sua...