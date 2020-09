Esporte Meta da temporada, Goiânia busca acesso no Campeonato Brasileiro Galo começa a caminha na Série D, fora de casa. A equipe alvinegra, que terá desfalques por causa da Covid-19, incluindo o treinador Finazzi, encara o Real Noroeste/ES, neste sábado (19), às 15hs

Se o Goiânia tivesse um bloco de notas onde rascunhou no final do ano passado quais seriam as metas do clube na atual temporada, o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro estaria circulado para ter destaque e a palavra “prioridade” chamaria atenção. O discurso na direção alvinegra e entre jogadores é, desde o início de 2020, de subir de divisão na competição nacional. A est...