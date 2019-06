Esporte Meta atleticana é concluir reforma do Antônio Accioly até dia 30 Direção atleticana iniciou recuperação do gramado e a instalação da cobertura na arquibancada lateral da praça esportiva

Recuperar Jorginho não foi a única ocupação recente do Atlético. O clube já trabalha em outra frente - a recuperação do gramado e a instalação da cobertura na arquibancada lateral do Estádio Antônio Accioly. As obras estão num ritmo acelerado, conforme detalhou o vice-presidente do clube, Sebastião José da Silva. A meta é concluí-las bem antes do clássico com o Vila Nova...