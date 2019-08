Esporte Messi volta a treinar, sofre lesão e fica fora de viagem do Barcelona aos EUA Atacante teve problemas na panturrilha direita e adia retorno ao time espanhol

O Barcelona informou que Lionel Messi sofreu uma lesão em sua panturrilha direita justamente em seu primeiro treino após as férias. O astro, que voltou a trabalhar no clube nesta segunda-feira depois do tempo de descanso que ganhou após ter defendido a seleção argentina na Copa América, reclamou de um desconforto na perna direita na atividade. Por causa do problema...