Messi volta a treinar e deve retornar ao Barcelona no domingo

O astro Lionel Messi deve retornar ao Barcelona em seu segundo compromisso no Campeonato Espanhol. Afinal, nesta quarta-feira, o atacante argentino participou normalmente e sem restrições do treinamento da equipe, indicando que terá condições de enfrentar o Betis no próximo domingo, no Camp Nou. Messi sofreu lesão na panturrilha direita durante a pré-temporada do Barcelon...