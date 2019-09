Esporte Messi volta a ser eleito o melhor do mundo e se isola Argentino supera Cristiano Ronaldo e o holandês Virgil Van Dijk; Megan Rapinoe é a melhor jogadora

O argentino Lionel Messi foi eleito nesta segunda-feira pela sexta vez o melhor jogador do mundo. O jogador do Barcelona se tornou, isoladamente, o maior vencedor da história do prêmio no futebol masculino (Marta já conquistou o prêmio seis vezes no feminino). A entrega do prêmio Fifa The Best foi realizada em Milão, na Itália. "Sempre digo q...