Esporte Messi treina normalmente e viaja com Barcelona para estreia na Liga dos Campeões Recuperado de lesão na coxa, argentino deve fazer sua estreia na temporada contra o Borussia Dortmund, na Alemanha, na terça-feira (17)

Recuperado de uma lesão muscular sofrida logo no seu primeiro treinamento na pré-temporada, que o tirou de todos os jogos até agora do Barcelona no Campeonato Espanhol, o craque argentino Lionel Messi treinou normalmente nesta segunda-feira e foi relacionado pelo técnico Ernesto Valverde para o jogo desta terça diante do Borussia Dortmund, na Alemanha, válido pela primeira r...