Esporte Messi se diz ansioso por Copa América em casa O melhor do mundo revelou que não vê a hora de poder defender a Argentina em seu país

Após uma temporada na qual faturou o título do Campeonato Espanhol e foi eleito o melhor do mundo pela Fifa, o argentino Lionel Messi já vislumbra conquistas na próxima, já em andamento. Pelo Barcelona, o craque lutará principalmente pela Liga dos Campeões da Europa, que o clube não ganha desde 2015, mas seus pensamentos passam também pela seleção, que no ano que vem s...