Messi ressalta necessidade de bater o Catar: 'Seria loucura não se classificar'

Frustrado pelo empate contra o Paraguai por 1 a 1, na quarta-feira (20), no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, Lionel Messi mostrou confiança na classificação da seleção da Argentina às quartas de final da Copa América. O craque do Barcelona prometeu que o país, considerado um dos favoritos ao título, conseguirá a vaga na terceira e última rodada do Grupo B. Para i...