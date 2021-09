Esporte Messi recebe camisa do Goiás em treino do PSG Ex-jogador de Goiás e PSG, Alex Dias levou presente para o astro argentino e para o técnico Maurício Pochettino

O astro argentino Lionel Messi recebeu uma camisa do Goiás de presente levada pelo ex-jogador, do Goiás e do PSG, Alex Dias. Alex Dias fez uma visita ao centro de treinamento do clube francês acompanhado pelo também ex-jogador do PSG, Juan Pablo Sorín, compatriota de Messi. Além do presente para o craque argentino, Alex Dias também deu uma camisa esmeraldina...