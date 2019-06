Esporte Messi projeta reação contra o Paraguai: 'Temos de levantar a cabeça'

Messi foi um dos poucos jogadores da seleção argentina que conversou com os jornalistas na zona mista depois da derrota da Argentina por 2 a 0 para a Colômbia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela primeira rodada do Grupo B da Copa América. O craque do Barcelona disse que é necessário esquecer logo esse tropeço na estreia e já pensar na reação na próxima quarta...