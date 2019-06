Esporte Messi perde a paciência com os gramados da Copa América: 'Todos são muito ruins' Atacante aumenta o coro de reclamações, que também foram feitas por Lionel Scaloni, treinador da sua seleção e por profissionais de outras equipes

Após a terceira partida disputada na Copa América com a camisa da Argentina, Lionel Messi perdeu a paciência com os gramados da competição continental, que está sendo realizada no Brasil, aumentando o coro de reclamações, que também foram feitas por Lionel Scaloni, treinador da sua seleção. "Todos os gramados em que jogamos são muito ruins. É muito difícil jogar, semp...