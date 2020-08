Esporte Messi não comparece ao CT do Barça para fazer teste de Covid-19 Na última semana, o craque havia comunicado à diretoria do Barça que deseja sair do time após 20 anos

O argentino Lionel Messi, 33, não compareceu neste domingo (30) ao centro de treinamento do Barcelona para realizar testes de Covid-19, conforme previa a programação do clube para o elenco catalão. Na última semana, o craque havia comunicado à diretoria do Barça que deseja sair do time após 20 anos. Segundo a rádio catalã "Rac1", o jogador também não deve se rea...