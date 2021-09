Esporte Messi marca pela primeira vez pelo PSG em vitória sobre o Manchester City No Parc des Princes, Gueye também deixou sua marca e time francês venceu por 2 a 0

Lionel Messi anotou nesta terça-feira (28) seu 121º gol na Liga dos Campeões. Pela primeira vez, não foi com a camisa do Barcelona. Ele balançou a rede vestindo a camisa do Paris Saint-Germain e contribuiu para a vitória por 2 a 0 sobre o Manchester City, pela segunda rodada do Grupo A.No Parc des Princes, Gueye também deixou sua marca no placar, ainda no primeiro tempo...