Esporte Messi marca, mas Barcelona perde final da Copa do Rei para o Valencia por 2 a 1 O triunfo dá ao Valencia, que comemora 100 anos de fundação, o seu oitavo título do torneio espanhol

O Valencia venceu o Barcelona por 2 a 1, neste sábado (25), no estádio Benito Villamarín, em Sevilha, e conquistou a Copa do Rei da temporada 2018/2019. O centroavante francês Kevin Gameiro abriu o placar para os vencedores, que ampliaram com o atacante brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo. O craque argentino Lionel Messi descontou para a equipe catalã, mas não p...