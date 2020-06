Esporte Messi marca mais um gol, Barcelona soma outra vitória e se aproxima do título A 29.ª rodada continua nesta quarta-feira com mais três jogos: Eibar x Athletic Bilbao, Valladolid x Celta e Osasuna x Atlético de Madrid

O Barcelona deu mais um passo rumo ao título, ao vencer o lanterna Leganés, por 2 a 0, nesta terça-feira, no Camp Nou, completamente vazio, pela 29.ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, Messi e seus companheiros atingiram os 64 pontos, cinco a mais que o rival Real Madrid, que entra em campo na quinta-feira, frente ao Valencia. Restam nove jogos para o líder. ...