Esporte Messi marca duas vezes e leva PSG à vitória contra o RB Leipzig na Champions Com os resultados, o PSG lidera a chave com sete pontos, seguido do Manchester City, que tem a mesma pontuação

Na abertura da terceira rodada da Champions League, o Paris Saint-Germain (FRA) levou um susto, mas conseguiu vencer o Red Bull Leipzig (ALE) por 3 a 2, nesta terça-feira (19), no Parc des Princes, pelo Grupo A. Depois de sair na frente, com um gol de Mbappé, aos nove minutos do duelo, o time francês levou uma virada. André Silva, ainda na etapa inicial, e Mukiel...