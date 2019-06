Esporte Messi marca, Armani pega pênalti e Argentina empata no sufoco com o Paraguai Com isso, a seleção argentina seguiu na lanterna do Grupo B da competição, agora com um ponto, e enfrentará o Catar no próximo domingo

A Argentina sofreu muito, mas contou com uma penalidade assinalada com o VAR e convertida por Messi, além de um pênalti agarrado por Armani, para empatar por 1 a 1 com o Paraguai, na noite desta quarta-feira, no Mineirão, em Belo Horizonte. Com o resultado, porém, amargou o seu segundo jogo consecutivo sem vitória nesta Copa América - a...