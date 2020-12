Esporte Messi iguala marca de Pelé em empate do Barcelona com o Valencia Argentino igualou o Rei do futebol como o jogador que mais marcou gols vestindo a camisa de um único time na carreira

O duelo entre Barcelona e Valencia no Camp Nou, em Barcelona, terminou sem vencedor neste sábado (19). O jogo, válido pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol, acabou com o placar marcando 2 a 2. Com o resultado, o Barcelona chegou a 21 pontos na tabela, permanecendo em quinto. O Valencia, por sua vez, ficou com 15 pontos e caiu para a 12º posição. Na primeira et...