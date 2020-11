Esporte Messi homenageia Maradona com golaço, gestos e camiseta do Newell’s Na comemoração do seu gol nos 4 a 0 sobre o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol, Messi tirou a camiseta azul-grená da equipe catalã e exibiu uma rubro-negra que usava por baixo, do time argentino

Lionel Messi, 33, homenageou neste domingo (29) o ídolo argentino Diego Armando Maradona, que morreu aos 60 anos na última quarta-feira (25).Primeiro, ao marcar um golaço pelo Barcelona com controle de bola no pé esquerdo e belo chute, características comuns para ambos os craques.Na comemoração do seu gol nos 4 a 0 sobre o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol, Messi ...