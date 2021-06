Esporte Messi faz golaço e inicia busca por taça inédita pela Argentina com empate contra o Chile Messi busca nesta Copa América seu primeiro título pela seleção em sua décima competição profissional pela equipe nacional

O atacante Lionel Messi começou com discrição e um golaço sua busca por uma conquista inédita pela seleção da Argentina. A cobrança de falta indefensável abriu o placar do 1 a 1 sobre o Chile na primeira rodada da Copa América, nesta segunda-feira (14), no estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. Messi busca nesta Copa América seu primeiro título pela s...