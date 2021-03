Esporte Messi faz dois, jovem lateral brilha e Barcelona goleia Real Sociedad Com a vitória, o Barcelona mantém a condição de principal perseguidor do Atlético de Madri, líder da competição

Em noite histórica para Messi, que se tornou o jogador com mais jogos com a camisa do Barcelona - 768, superando Xavi -, o Barcelona visitou a Real Sociedad, neste domingo (21), pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol, e venceu por 6 a 1. O meia argentino marcou dois, mas o destaque da vitória foi o lateral direito Dest, que também balançou as redes duas vezes - pela p...