Messi faz dois, e Barça vence Copa do Rei com goleada de 4 a 0 sobre Bilbao

Não deu para o Athletic Bilbao. Depois de um primeiro tempo de posse de bola, mas sem objetividade, o Barcelona goleou o adversário por 4 a 0 e faturou, neste sábado (17), o título da Copa do Rei no estádio La Cartuja, em Sevilla, deixando para trás o fantasma da final da Supercopa da Espanha, quando os catalães foram superados na prorrogação. Capitão do time, Messi ...