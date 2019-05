Esporte Messi faz 2, mas Barcelona empata com o Eibar em despedida do Espanhol Atacante argentino terminou como artilheiro da competição com 36 gols anotados

Quem esperava que a partida entre o já campeão Barcelona e o Eibar, décimo-segundo colocado e sem chances de ser rebaixado, fosse morna se enganou. Inesperadamente, as duas equipes fizeram uma partida bastante aberta e com dois golaços, que terminou em 2 a 2 na 38ª e última rodada do Campeonato Espanhol. Atuando fora de casa, o time catalão saiu perdendo logo nos pr...