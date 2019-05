Esporte Messi faz 2 gols, Barcelona bate Liverpool por 3 a 0 e fica perto da final Com o resultado, a equipe espanhola poderá até perder por dois gols de diferença no confronto de volta, no próximo dia 7, na Inglaterra

Com direito a uma nova quebra de recorde de público nesta temporada europeia em um jogo no Camp Nou, que recebeu 98.299 torcedores nesta quarta-feira, o Barcelona venceu o Liverpool por 3 a 0, com dois gols de Messi e um de Suárez, e abriu larga vantagem nas semifinais da Liga dos Campeões. Com o resultado, a equipe espanhola poderá até perder por dois gols de dif...