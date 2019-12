Esporte Messi diz que tinha dificuldade em fazer gols no começo da carreira Passadas as dificuldades iniciais, o argentino deslanchou na carreira e hoje é o recordista de gols na história do Campeonato Espanhol, com 432 gols

Um dos maiores artilheiros das últimas décadas, Lionel Messi afirmou nesta quinta-feira que tinha dificuldades em balançar as redes no início de sua carreira. E disse que um conselho de Samuel Eto'o, então seu companheiro no Barcelona, o ajudou a encarar as dificuldades com tranquilidade. "Eu errava muito ou não tinha sorte. Nos primeiros anos, me custava muito fazer...