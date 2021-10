Esporte Messi diz que não se arrepende de ter trocado o Barcelona pelo PSG No clube francês, o atacante ganhou a camisa 30 e realizou cinco jogos até aqui, com um gol marcado

Lionel Messi está na capa da próxima edição da revista France Football, que será publicada no próximo sábado (9). Na entrevista ao veículo, o argentino disse que não se arrepende de ter trocado o Barcelona pelo PSG. "Não me arrependi de vir para o PSG", disse Messi em única frase destacada na capa da revista. Messi fechou com o PSG em agosto após o Barça anunc...