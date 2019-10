Esporte Messi discorda de Cristiano Ronaldo e diz que não precisa sair do Barcelona Atacante português já falou algumas vezes que Messi deveria sair do Barcelona para buscar novos desafios, como ele fez ao deixar o Manchester United e ir para o Real Madrid

Eleito o melhor jogador do mundo pela sexta vez, Lionel Messi garante manter a disposição de um menino em campo, apesar dos 32 anos de idade, mas sabe que chegou a hora de se preocupar mais com o corpo. E, ao contrário de Cristiano Ronaldo, seu maior rival no status de melhor jogador da atualidade, ele não pretende sair do clube onde criou uma história. Em entrevista ...