Esporte Messi declara amor à seleção argentina, mas descarta favoritismo na Copa América Em entrevista, jogador lembrou da frustração de ter pedido a Copa do Mundo no Brasil, avaliou a chave da Albiceleste na Copa América e, descontraído, falou da relação dos filhos com o futebol

Ao mesmo tempo em que declarou o seu amor pela seleção da Argentina, Lionel Messi descartou o time no qual é o capitão como um dos favoritos para a Copa América no Brasil. "Vamos com a mesma esperança e vontade de sempre, mas a realidade é que a Argentina está passando por um processo de renovação. Para a maioria é a primeira competição oficial. Mas isso não impede q...