Esporte Messi dá espetáculo e Suárez faz golaço em vitória do Barcelona sobre o Mallorca Vitória por 5 a 2 deixa liderança do Campeonato Espanhol dividida entre Barça e Real

O Barcelona voltou a dividir a liderança do Campeonato Espanhol com o Real Madrid graças a uma confortável vitória sobre o Mallorca, no Camp Nou, neste sábado. Messi, uma vez mais, brilhou intensamente ao marcar três gols na goleada por 5 a 2, mas houve também espaço para Luis Suárez encantar o público com um golaço sensacional. O triunfo sossegado em casa levou ...