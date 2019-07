Esporte Messi critica arbitragem e Conmebol: 'A Copa está armada para o Brasil' Atacante argentino dispara críticas: "Não fui à premiação porque nós não temos que ser parte desta corrupção"

Lionel Messi deixou a Copa América revoltado com a arbitragem. A polêmica eliminação da Argentina para o Brasil na semifinal somou-se à expulsão ainda no primeiro tempo do camisa 10 no jogo contra o Chile, na disputa pelo terceiro lugar, neste sábado, na Arena Corinthians, em São Paulo. Foi o segundo cartão vermelho que o craque levou em sua carreira. A outra aco...