Esporte Messi compra cobertura perto de San Siro, em Milão, diz emissora Jogador fez o investimento para acompanhar seu pai

O craque Lionel Messi, do Barcelona, comprou uma cobertura nas proximidades do estádio San Siro, em Milão, segundo informações da emissora italiana "Sport Mediaset". A nova propriedade do argentino fica no distrito de Porta Nuova, um dos principais da capital da Lombardia. Segundo a emissora, Messi fez o investimento para acompanhar seu pai, Jorge, que também compro...