Messi chega ao 700º gol, mas Barcelona só empata com o Atlético de Madrid

Lionel Messi enfim chegou ao gol de número 700 em sua carreira nesta terça-feira. Mas não evitou um novo tropeço do Barcelona no Campeonato Espanhol, em jogo de quatro pênaltis. Mesmo com o feito do argentino, o time catalão empatou por 2 a 2 com o Atlético de Madrid, no Camp Nou, e se complicou na briga pelo título. Com o tropeço, o Barça poderá ver o Real Madr...