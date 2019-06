Esporte Messi celebra 32 anos e ganha convite para entrar na Calçada da Fama do Maracanã Seleção Argentina enfrenta a Venezuela na próxima sexta-feira, às 16 horas, no Rio de Janeiro, pelas quartas de final da competição continental

Um dia depois de ajudar a Argentina a vencer o Catar por 2 a 0, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e consequentemente se classificar às quartas de final da Copa América, Lionel Messi completou 32 anos de idade nesta segunda-feira e pôde celebrar a data em um dia no qual acabou recebendo um convite especial como "presente". O astro do Barcelona foi convidado para entrar...