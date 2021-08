Esporte Messi causa aglomeração de torcedores e diz estar ansioso para estrear no PSG Argentino falou sobre possibilidade de jogar contra o Barcelona e sobre jogar com Neymar e Mbappé

Após assinar um contrato de dois anos, com possibilidade de extensão por mais uma temporada, Lionel Messi, 34, afirmou que está ansioso para estrear pelo PSG, clube em que voltará a ter Neymar, 29, como companheiro de time. A primeira entrevista oficial do jogador já como contratado do PSG aconteceu no Parque dos Príncipes, em Paris, nesta quarta-feira (11). "Estou muito ...