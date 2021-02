Esporte Messi brilha, Barça goleia Alavés por 5 a 1 e assume vice do Espanhol Com o resultado, o Barcelona chegou a 46 pontos na tabela, e avança para vice-liderança do Campeonato Espanhol

O Barcelona assumiu a vice-liderança do Campeonato Espanhol na tarde deste sábado (13) após golear o Alavés por 5 a 1 pela 23ª rodada do torneio. Jogando em casa, no Camp Nou, a equipe demonstrou superioridade com Messi e Trincão marcando duas vezes e um gol de Firpo. Coube a Rioja anotar o único gol do Alavés, após uma falha na saída de bola da equipe blaugrana. Messi e Trincão, ...