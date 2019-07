Esporte Mesmo recuperado de lesão, João Pedro desfalca Fluminense contra o São Paulo O jogador está recuperado de uma lesão no tornozelo direito, mas ainda não reúne condições ideais de jogo

O atacante João Pedro está fora da lista de relacionados do Fluminense que vai enfrentar o São Paulo, neste sábado, às 19 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador está recuperado de uma lesão no tornozelo direito, mas não reúne condições ideais de jogo. Além de João Pedro, outro desfalque certo na equ...