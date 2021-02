Esporte Mesmo em reformulação, Corinthians entra com força máxima no Paulistão 2021 Maior vencedor do Paulistão, com 30 taças em sua galeria, o Corinthians não abrirá mão de disputar o Estadual com foco máximo

Depois de uma temporada frustrada, o Corinthians recomeça sua vida no Campeonato Paulista. Neste domingo (28), às 18h, visita o Red Bull Bragantino pela primeira rodada da fase de grupos, e inicia sua jornada rumo à quinta decisão consecutiva do torneio. Mesmo em reformulação e convivendo com uma grave crise financeira, o clube entra no torneio com força máxima. Maior venced...