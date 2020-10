Esporte Mesmo em campanha regular, erros cobram fatura do Atlético-GO na Série A Em jogos em que cometeu falhas decisivas, Atlético-GO acumulou seis derrotas e uma vitória. Time tenta minimizar prejuízo

O Atlético-GO tem feito campanha regular na Série A e mostrado virtudes. Marca a saída de bola dos adversários no campo de defesa deles, tem posse de bola e trabalha com rapidez, no conceito de “intensidade” empregado e trabalhado pelo técnico Vagner Mancini, que preparou o time a partir de julho e hoje está no Corinthians. Ao mesmo tempo, sofre com erros cometidos e...