Esporte Mesmo eliminado, Vasco utiliza titulares e vence a Portuguesa-RJ por 3 a 2 No estádio de Bacaxá, em Saquarema (RJ), time cruzmaltino vence e termina a Taça Guanabara em 4º lugar do Grupo B com sete pontos

Apesar de entrar em campo apenas para cumprir tabela, por já estar eliminado da Taça Guanabara, o Vasco utilizou os seus titulares para a sexta e última rodada vencendo a Portuguesa-RJ por 3 a 2, neste domingo (9), no estádio de Bacaxá, em Saquarema (RJ). Desta forma, terminou em quarto lugar do Grupo B com sete pontos, mesma posição da rival, com seis no Grupo A. ...