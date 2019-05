Esporte Mesmo com vice em Roma, Djokovic amplia distância para Nadal no ranking da ATP O sérvio chegou a marca de 12.355 pontos no ranking, contra 7.945 do rival espanhol

A derrota na final do Masters 1000 de Roma para Rafael Nadal, no domingo, em nada atrapalhou Novak Djokovic na liderança do ranking da ATP. Por causa dos resultados do ano passado, o sérvio ampliou ainda mais a diferença que tem para o espanhol, o seu perseguidor mais próximo na lista atualizada nesta segunda-feira. A distância que era de 4.170 pontos, foi agora para 4...