Mesmo com vantagem, Gabriel defende Flamengo agressivo no ataque diante do Vasco

Gabriel Barbosa não se ilude com a vantagem de 2 a 0 obtida pelo Flamengo no primeiro duelo da decisão do Campeonato Carioca, diante do Vasco, no Engenhão. Por isso, o atacante prega que o time da Gávea pressione o rival no jogo deste domingo, no Maracanã, às 16 horas, no confronto de volta da final. Muito foco em mais uma decisão! Domingo tem final e Maracanã lot...